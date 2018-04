Am 08.04. hatten wir den Abonnenten diese Trading-Idee präsentiert und der genannte Einstiegskurs wurde bereits am 09.04 geschafft. Der Titel unseres Beitrags lautete: "Drillisch: Wir versuchen es nochmal! Dieser Trade muss funktionieren!" Am 09.04. hatten wir im RuMaS Express-Service noch einmal auf diese Chance hingewiesen und getitelt: "Drillisch: Trade angelaufen! Mal sehen, ob es ein Volltreffer wird!" Der Titel unseres nächsten Artikels über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...