Zürich - UBS hat heute neue Benchmark-Indizes für die Weltbank und andere hochwertige Schuldpapiere von Entwicklungsbanken eingeführt. Die Einführung der Indizes markiert eine neue Phase in der Partnerschaft zwischen UBS und der Weltbank in dem Bestreben, den Kunden nachhaltige Anlagemöglichkeiten besser zugänglich zu machen. Axel Weber, Präsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG, und Jim Yong Kim, Präsident der Weltbankgruppe, gaben den Start während der Frühjahrstagung 2018 des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington, D.C. bekannt.

Die neuen Benchmarks ermöglichen es Investoren, mehr Mittel auf diese hochwertigen, nachhaltigen und festverzinslichen Instrumente zu verteilen als über herkömmliche Indizes, in denen Entwicklungsbanken weniger stark vertreten sind. Ein typischer hochwertiger Rentenindex enthält zum Beispiel nur einen Anteil von 2,1% an Papieren multilateraler Entwicklungsbanken1.

Axel Weber, Präsident des Verwaltungsrats des UBS-Konzerns, sagt: "UBS hat sich verpflichtet, mehr Kapital zu verwenden, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs) zu erreichen. Die Indizes für die Weltbank und andere hochwertige Schuldpapiere von Entwicklungsbanken ermöglichen es Investoren, mehr Mittel in nachhaltige, hochwertige Schuldpapiere zu investieren. Ausserdem helfen sie Entwicklungsbanken dabei, ihre Aktivitäten zu finanzieren."

Jim Yong Kim, Präsident der Weltbankgruppe, sagt: "Wir freuen uns, mit der UBS zusammenzuarbeiten, um Anleihen der Weltbank in die nachhaltigen Anlagestrategien aufzunehmen, die die UBS Investoren in den verschiedenen Anlageklassen anbietet. Indizes sind entscheidend für den Aufbau und die Stärkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...