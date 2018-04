Nach dem der GBP/USD sein 2018 Hoch im Bereich von 1,4380 gebildet hat, befindet er sich in einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung und so wurde nun das neue Mehrtagestief bei 1,4040 gebildet. GBP/USD nach Carney schwächer, Fokus auf BoE Das Cable baute den Aufwärtstrend zum 1,4380 Jahreshoch schnell ab, da die Marktteilnehmer ihre Long Positionen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...