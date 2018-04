Pfäffikon / Bern (ots) -



Das erste Quartal 2018 verlief für die Schweizer

Automobilwirtschaft wechselhaft: Deutlichen Rückgängen beim Verkauf

neuer Dieselfahrzeuge (22'718 PW; -18,2%) standen markante Zuwächse

bei Personenwagen mit Alternativantrieb (4600 PW; +28,5%) gegenüber.

Gleichzeitig nahmen erneut auch die Verkäufe von Fahrzeugen mit

Allradantrieb (35'513 PW; +4,3%) zu. Insgesamt wurden von Januar bis

März 2018 in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein 72'089

Neuwagen immatrikuliert (-0,9%). Angesichts der frühen Osterfeiertage

kann das im Vorjahresvergleich geringe Minus von 680 Fahrzeugen als

zufriedenstellend gewertet werden.



Neuwagen sind preislich (zu) attraktiv



In Zeiten positiver wirtschaftlicher Rahmenbedingungen entwickelt

sich der Neuwagenmarkt tendenziell besser als der

Gebrauchtwagenmarkt. Gesamthaft wechselten von Januar bis März des

laufenden Jahres 213'146 Gebrauchtwagen den Besitzer. Dies sind 8347

Fahrzeuge (-3,8%) weniger als ein Jahr zuvor; davon ist circa ein

Drittel einer verbesserten und bereinigten Zählweise geschuldet.



Stabile Angebotstage



Im Gegensatz zu den in der Vergangenheit ausgewerteten Standzeiten

der Halterwechsel aller Fahrzeug-Jahrgänge wertet Eurotax neu nur

noch die Angebotstage der aus den Online-Börsen entfernten, zwei- bis

vierjährigen Gebrauchtwagenangebote (maximale Angebotsdauer: 400

Tage) aus. Diese Fokussierung bildet das für den Handel wesentliche

Segment ab und korreliert zudem mit der Datenbasis, die in weiteren

Marktanalyse-Produkten wie beispielsweise dem «Eurotax Market Radar»

zur Anwendung kommt. Da der logistische Verkaufsanteil (z.B.

Fahrzeugbereitstellung, Überführung, Einlösung u.a.m.) nicht mehr

berücksichtigt wird, fallen die Angebotstage tiefer aus, als die

bisherigen Standzeiten. Per Ende März lag die durchschnittliche

Angebotsdauer bei 67 Angebotstagen.



