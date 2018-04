St. Gallen - An der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding wählten die Aktionäre Doris Russi Schurter zur Präsidentin des Verwaltungsrates. Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrates zu und nahm mit Beat Fellmann, Dr. Thomas Schmuckli und Regula Wallimann drei Neuwahlen in den Verwaltungsrat vor.

Die Helvetia Holding präsentierte an ihrer 22. ordentlichen Generalversammlung in St.Gallen den 1 917 anwesenden stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären (Vertretung von 70.36 Prozent des Aktienkapitals) die gute Geschäftsentwicklung. So erhöhte sich 2017 das Ergebnis aus Geschäftstätigkeit um 2.2 Prozent und stieg erstmals auf über eine halbe Milliarde Franken. Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017. Ebenso entlastete sie Verwaltungsrat und Konzernleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2017.

Neuer Markenauftritt im Rahmen der Strategie helvetia 20.20

Die Aktionärinnen und Aktionäre erhielten zudem einen vertieften Einblick in die erfolgreiche Umsetzung der Strategie helvetia 20.20. Damit stärkt Helvetia das Kerngeschäft, erschliesst neue Ertragsquellen und fördert gezielt Innovationen. Darüber hinaus stellt die Strategie den Kunden und seine Bedürfnisse ins Zentrum. Dies drückt sich auch im neuen Markenauftritt von Helvetia aus, der auf Basis der Strategie helvetia 20.20 erarbeitet und ab letztem November konzernweit eingeführt worden ist. Ein zentrales Element des neuen Auftritts ist der Marken-Claim «einfach. klar. helvetia».

Vielfältige Beispiele für «einfach und klar»

«Es ist unsere Ambition, das Markenversprechen ‹einfach und klar› täglich vorzuleben, gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden», erklärte Dr. Philipp Gmür, CEO der Helvetia Gruppe, an der Generalversammlung. Im Folgenden zeigte er auf, wo Helvetia bereits einfache Dienstleistungen anbietet. Dazu gehören die vereinfachte Reparatur von Karosserieschäden, ...

