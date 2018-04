Wochenausblick: DAX verliert an Schwung. ifo, EZB und Daimler im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die vierte Woche in Folge konnten DAX, EuroStoxx 50 und zahlreiche andere europäische Aktienbarometer ein Plus verbuchen. Allerdings schwindet die Dynamik spürbar. Bei den amerikanischen Aktienindizes kippte die Stimmung in der zweiten Wochenhälfte bereits spürbar. Druck kam dabei vor allem vom Ölpreis. Der Kurs für das schwarze Gold setzte sich auf dem höchsten Stand seit 3 1/2 Jahren fest und schürte damit die Angst vor Inflation und Zinserhöhungen. Am Anleihenmarkt war die Unsicherheit bereits deutlich zu spüren. Vor allem die Renditen der langfristigen Staatsanleihen zogen im Wochenverlauf deutlich an. Bei den Edelmetallen setzte Silber zum Sprint an und schob sich deutlich über EUR 17,20.

In der kommenden Woche geht der Datenreigen weiter. Im Fokus stehen unter anderem Alphabet, Daimler und Deutsche Bank und Facebook. Zudem könnten Wirtschaftsdaten wir der Ifo-Geschäftsklimaindex, die EZB-Zinsentscheidung und die erste Schätzung für das US-BIP im ersten Quartal den Märkten Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche demonstrierten BASF, Deutsche Post und Siemens relative Stärke gegenüber dem DAX. Der Chemieriese profitierte vom Zukauf der Bayer-Sparte und bei der Deutschen Post winkt kommende Woche eine Dividende von EUR 1,15. In der zweiten Reihe fielen unter anderem GEA Group, Medigene, Nordex und Zooplus mit überdurchschnittlichen Aufschlägen auf.

In der kommenden Woche werden unter anderem Alphabet, AMD, Amgen, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca Cola, Facebook, Intel, Mircrosoft, Texas Instruments, T-Mobil US und Twitter Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Bei den Europäern stehen unter anderem Airbus, Iberdrola, Nokia, Philips, Santander, Telefonica, Total, UBS und bei den deutschen Konzernen Aixtron, Daimler Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Lufthansa, Deutsche Telekom, Drägerwerk, Klöckner, Krones, Puma SAP, Siltronic und Volkswagen im Fokus. Beiersdorf, Continental, Deutsche Post, Gerry Weber, Innogy, Merck, Münchener Rück und RWE laden zur Hauptversammlung. In der zweiten Wochenhälfte findet zudem die Internationale Messe für Luft- und Raumfahrt (ILA) in Berlin. Häufig nutzen Flugzeughersteller und Airlines solche Events, um Großaufträge bekannt zu geben. Anleger werden also nicht auf das Zahlenwerk von Airbus und Boeing für Q1 Blicken, sondern die Messenachrichten genau im Blick haben.

Wichtige Termine

23.04.: Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für April

24.04.: Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, April

26.04.: Deutschland - GfK-Konsumklimaindex für Mai

26.04.: Europa - EZB-Ratssitzung

26.04.: USA - Auftragseingang Langlebige Güter, März

26.04.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. April

27.04.: Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für April

27.04.: USA - BIP Q1, erste Schätzung

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.590/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.150/12.280/12.460 Punkte

Zum Wochenschluss scheiterte der DAX erneut an der Widerstandsmarke von 12.590 Punkten. Solange es nicht gelingt diese Marke zu überwinden, ist mit einem Rücksetzer bis 12.400/12.460 Punkte zu rechnen. Oberhalb von 12.590 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.02.2018 - 20.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.04.2012 - 20.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

