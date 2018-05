DAX verliert Schwung - Daimler unter Druck, Monsanto-Deal bei Bayer im Blick

Am heutigen Freitag sah es lange Zeit so aus, als sollte der DAX eine steile Erholungsrallye starten können. Kurzfristig wurde sogar die 13.000-Punkte-Marke überquert. Am Nachmittag verlor das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch an Schwung.

Das war heute los. Zeitweise hatte die Bekanntgabe des neuesten ifo Geschäftsklimas die gute Stimmung am Markt befeuert. Demnach konnte der Abwärtstrend beim wichtigsten deutschen Konjunkturindikator im Monat Mai gestoppt werden. Allerdings trübte sich die Stimmung am Nachmittag etwas ein. Unter anderem, weil sich die Börsianer an der Wall Street im frühen Handel nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich heute unter anderem die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) in die Spitzengruppe vorkämpfen. Ohne konkrete Nachrichten verbuchte der Immobilientitel Kursgewinne von zwischenzeitlich mehr als 2 Prozent.

