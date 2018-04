Die AfD erhält den Vorsitz des Unterausschusses für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Der Kulturrat ist entsetzt und auch in der SPD regt sich Kritik.

Mit Entsetzen hat der Deutsche Kulturrat darauf reagiert, dass die AfD-Bundestagsfraktion den Vorsitz des Parlaments-Unterausschusses für "Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik" übernehmen soll. Der Geschäftsführer des Dachverbands von 250 Bundeskulturverbänden, Olaf Zimmermann, sprach von einem "fatalen Signal".

"Den Vorsitz eines solch sensiblen Ausschusses nun einem Abgeordneten einer Fraktion zu überantworten, die die bestehende Erinnerungskultur in Deutschland, speziell die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus, in Frage stellt, wird gerade im Ausland auf Unverständnis stoßen", sagte Zimmermann.

Er appellierte eindringlich an die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, Grünen, Linken und der FDP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...