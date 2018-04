Das von Dell kontrollierte Unternehmen Pivotal wächst zwar rasant, schreibt aber immer noch hohe Verluste. Nun will es an der Börse Geld einsammeln.

Nach den erfolgreichen IPOs von Dropbox und Spotify wagt auch das Cloud-Software-Unternehmen Pivotal den Schritt an die Börse. Der Anbieter aus San Francisco, der von Dell Technologies kontrolliert wird, hat 37 Millionen Aktien zum Stückpreis von 15 Dollar am Markt platziert. Das lag in der Mitte der Preisspanne und bewertet Pivotal mit rund 3,8 Milliarden Dollar.

Am Freitagmorgen legte die Aktie zeitweise um mehr als zehn Prozent zu. "Der Börsengang ist großartig gelaufen. Der Markt hat uns sehr gut aufgenommen" sagte der Pivotal-Präsident Bill Cook gegenüber dem Handelsblatt. "Das Geld werden wir in weiteres Wachstum investieren, mehr Mitarbeiter einstellen, mehr Städte erreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...