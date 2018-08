Sphera übernimmt SparesFinder, erweitert MRO- und cloudbasierte Möglichkeiten



Chicago (ots/PRNewswire) - Sphera, der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagementsoftware und Informationsdienstleistungen mit Fokus auf oprationelles Risiko, Umweltverträglichkeit und Produktverantwortung, hat die Übernahme von sparesFinder, einem führenden britischen Unternehmen für MRO (Maintenance Repair & Operations)-Cloud-Software, bekannt gegeben.



Seit 20 Jahren unterstützt sparesFinder mit seinen cloudbasierten Lösungen Finder, Insight, Gatekeeper und Masterpiece große und kleine internationale Organisationen bei der Verwaltung genauer, abrufbarer und zuverlässiger Ersatzteildaten und Materialstammdaten. Diese Übernahme wird das ohnehin schon robuste MRO-Softwareangebot von Sphera durch die Integration von sparesFinder Cloud und Mobile Experience mit MRO erweitern.



"Durch die Aufnahme von sparesFinder in unser Portfolio können wir unsere SpheraCloud-Lösung noch weiter verbessern", sagt Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "MRO ist ein großer und oft teurer Teil des Tagesgeschäfts vieler großer und mittelständischer Unternehmen. Die Erweiterung der Sphera-Familie um die Lösungen von sparesFinder wird unseren Kunden helfen, ihre MRO-Anforderungen nahtlos zu erfüllen, unabhängig davon, ob sie sich für eine On-Premise- oder cloudbasierte Lösung entscheiden."



Mit der Übernahme von sparesFinder erweitert Sphera sein Portfolio an cloudbasierten Anwendungen, erweitert sein Angebot an industriellen Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich operationelles Risiko und baut seine globale Präsenz weiter aus.



Die Übernahme stärkt die ohnehin schon robusten Softwarelösungen von Sphera in drei Kernbereichen:



1. Cloudbasierte Anwendungen: Die Produkte von Sphera werden durch die cloudbasierten Angebote von sparesFinder ergänzt, die sich auf die Standardisierung, Verwaltung, Erweiterung, Suche und Nutzung ihrer MRO- und Materialstammdaten über mehrere Geschäftssysteme und in mehreren Sprachen konzentrieren. 2. Lösungen für operationelles Risiko: Die Kombination des Produktportfolios von sparesFinder mit den Möglichkeiten von Sphera wird den Kunden ein breiteres Spektrum an Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich operationelles Risiko bieten. 3. Globale Präsenz: Sphera verfügt über eine starke globale Präsenz, und die Aufnahme von sparesFinder beschleunigt das internationale Wachstum und erweitert die Möglichkeiten von Sphera.



Als Teil der Vereinbarung wird David Stroud, Mitbegründer und CEO von sparesFinder, als Vizepräsident des MRO-Produktmanagements zu Sphera wechseln und beim Übergang helfen.



"Seit 1998 helfen die Softwarelösungen von sparesFinder Unternehmen, ihre MRO-Kosten zu senken, die betriebliche Effektivität zu verbessern und den Umsatz durch die Nutzung ihrer MRO- und Materialstammdaten zu steigern", so Stroud. "Unsere Produkte und unser Unternehmen passen zu Spheras robustem Portfolio an integrierten Lösungen im Bereich Risikomanagement, und wir sind sehr glücklich darüber, der Sphera-Familie beizutreten".



Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.



Informationen zu Sphera



Sphera ist der weltweit größte Anbieter von integrierter Risikomanagement-Software und Informationsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Umweltschutz und Sicherheit, operationelles Risiko und Produktverantwortung. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Sphera mehr als 3.000 Kunden und über 1 Million Einzelanwender in mehr als 70 Ländern, um eine sichere, nachhaltige und leistungsstarke Welt zu schaffen.



Informationen zu SparesFinder



Mit Sitz in London, England, unterstützt sparesFinder Unternehmen bei der Verwaltung ihres Ersatzteilgeschäfts, indem es die Kosten senkt, die betriebliche Effizienz verbessert und den Umsatz steigert. SparesFinder bietet seinen Kunden eine cloudbasierte Software-Plattform und unterstützende Services, die es ihnen ermöglichen, ihre MRO- und Materialstammdaten über mehrere Geschäftssysteme und in mehreren Sprachen zu standardisieren, zu verwalten, zu erweitern, zu finden und einzusetzen.



