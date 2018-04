Evotec hat sich am Freitag mit Kursverlusten ins Wochenende verabschiedet. Die Aktie ist derzeit in einem charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem es bezüglich der Geschwindigkeit noch Fragen gibt. Dennoch: Die Chance auf Kursgewinne von mehr als 15 % ist groß, haben die Chartanalysten in verschiedenen Studien ermittelt. Denn: Der Wert befindet scih weiterhin im Aufwärtstrend. Daran selbst gibt es keinen Zweifel. Die Unterstützungen nach unten stehen. Unter 14 Euro sollten die Kurse demnach derzeit ... (Frank Holbaum)

