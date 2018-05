Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2018 bekannt.

Starke finanzielle Performance mit neuem Umsatzmix

Konzernumsatz: Anstieg um 55% auf 79,0 Mio. EUR (Q1 2017: 50,9 Mio. EUR);Umsätze in EVT Execute in Höhe von 78,5 Mio. EUR (Q1 2017: 48,6 Mio. EUR);Umsätze in EVT Innovate in Höhe von 10,4 Mio. EUR (Q1 2017: 12,5 Mio. EUR)

Bereinigtes Konzern-EBITDA um 4% auf 14,0 Mio. EUR erhöht (Q1 2017: 13,4 Mio. EUR);Bereinigtes EBITDA von EVT Execute bei 17,2 Mio. EUR (Q1 2017: 12,4 Mio. EUR);Bereinigtes EBITDA von EVT Innovate bei -3,2 Mio. EUR (Q1 2017: 1,0 Mio. EUR)

Konzern-F+E-Aufwendungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Q1 2017: 4,7 Mio. EUR)

Gute Liquiditätsposition von 78,5 Mio. EUR

EVT Execute - Hohe Qualität und Effizienz in F+E

Erheblicher Fortschritt in bestehenden Allianzen (z. B. Start einer dritten klinischen Phase-I-Studie in Endometriose mit Bayer (nach Ende der Berichtsperiode)

Planmäßige Integration von Aptuit

Einführung der INDiGO-Services zur schnelleren Entwicklung von Wirkstoffkandidaten; Start erster Allianzen (z. B. Petra Pharma, Carna Biosciences (Japan) (nach Ende der Berichtsperiode))

Neue und erweiterte integrierte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsallianzen

Erweiterung des CRISPR-basierten Technologieangebots mit Lizenz von ERS Genomics (nach Ende der Berichtsperiode)

EVT Innovate - Fokus auf Innovationsbeschleunigung

Erwartungsgemäß keine signifikanten Meilensteine in Q1 2018, alle wichtigen Projekte verlaufen nach Plan

Weiterhin starker Fokus auf Erweiterung der iPSC-Plattform sowie auf patientenbezogene Ansätze

Zunehmende Dynamik des BRIDGE-Modells: Auswahl des ersten LAB150-Projekts mit MaRS Innovation, Auswahl dreier weiterer LAB282-Projekte mit Oxford University

Allianz mit Sanofi zur Beschleunigung von F+E in Infektionskrankheiten (Abschluss der Transaktion in H1 2018 erwartet)

Corporate

Vorbereitung zur Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE)

Im ersten Quartal 2018 stiegt der Evotec-Konzernumsatz gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahrs um 55% auf 79,0 Mio. EUR an (Q1 2017: 50,9 Mio. EUR). Dieser Anstieg ist vor allem das Ergebnis einer sehr guten Entwicklung des Basisgeschäfts und der Umsatzbeiträge von Aptuit (25,3 Mio. EUR). Aufgrund des Zeitpunkts von Meilensteinen sanken die Umsätze aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen im ersten Quartal 2018 auf 2,7 Mio. EUR (Q1 2017: 6,2 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2017 waren erhebliche Umsätze aus Meilensteinen enthalten. ...

