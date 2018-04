Die Commerzbank hat in der Sitzung vom Freitag ein paar Cent abgegeben. Nun meinen Chartanalysten, dass die Aktie damit ein wichtiges Signal gesetzt habe. Wer noch an einen Anstieg des Kurses glaubt, sollte sich diese Einschätzung einmal genauer ansehen, so die Botschaft der Experten. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich ohnehin in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dabei haben die Kurse zuletzt die Untergrenze von 11 Euro klar unterkreuzt und suchen derzeit einen Boden. Charttechniker sahen ... (Frank Holbaum)

