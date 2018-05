Fünf Tage vor dem DFB-Pokalfinale, das der FC Bayern und die Eintracht Frankfurt am 19. Mai untereinander entscheiden, geht die Commerzbank mit einem neuen Spot auf Kundenfang. Jogi Löw und die Nationalspieler bewerben das kostenlose Girokonto inklusive Startguthaben von 100 Euro. Das gibt was her. Von Birgit Haas

Den vollständigen Artikel lesen ...