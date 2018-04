BMW AG: Kommt der Autobauer selbst unter die Räder?

Obwohl sich die Performance leicht anders verhalten hat, als von mir in meiner letzten Analyse prognostiziert, hat sich an der grundlegenden Aussage nichts verändert. Leider bin ich gewillt zu sagen, denn in eine rosige Zukunft blickt der bayrische Autobauer meiner Ansicht nach nicht. Wie der nunmehr fünf Jahre alte Langzeitchart zeigt, hat BMW das von mir damals prognostiziere Ziel erreicht, sodaß die aktuelle Korrektur durchaus ein größeres Ausmaß annehmen kann. In meiner nächsten Langzeitausgabe ...

