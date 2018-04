Dialog Semiconductor ist sicherlich mit Hinblick auf den Kurs einer der großen Verlierer an der Börse. Durch die Gerüchte, dass der größte Kunde Apple sein Engagement zurückziehen möchte, fiel der Kurs fast um die Hälfte. So hat ein Anleger der vor gut einem Jahr eine Aktie bei 41 Euro gekauft hat bis heute satte 22 Euro verloren. Dies entspricht einem Verlust von mehr als die Hälfte! Auch am Freitag verliert die Aktie knapp 1,93 Prozent und geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...