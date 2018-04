Phillips-Van Heusen (PVH) bietet starke Marken mit anziehender Marge, Merck wird für Mutige jetzt wieder interessant und Hella steht vor einem Rekordjahr. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp: PVH - Starke Marken mit anziehender Marge

Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören seit Jahren zu den zugkräftigsten Marken der internationalen Modewelt und treffen den Geschmack von Kunden auf der ganzen Welt. Beide Premiummarken gehören zum New Yorker Modekonzern Phillips-Van Heusen (PVH), der Ende des 19. Jahrhunderts als kleine Schuhfabrik begonnen hatte.

Die Kernmarken wuchsen zuletzt zweistellig und besonders stark in Europa. Insgesamt zogen die Erlöse von PVH im Geschäftsjahr 2017/18 (4. Februar) um neun Prozent an, auf 8,91 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Verkaufsfläche lag das Plus bei sechs Prozent. Tommy Hilfiger steuerte rund 44 Prozent zum Gesamtumsatz bei, Calvin Klein 39 Prozent.

Gut die Hälfte der Erlöse macht PVH inzwischen außerhalb der USA. PVH entgeht so dem insgesamt schwachen Einzelhandelsumfeld in der Heimat. Von möglichen US-Strafzöllen auf Einfuhren aus China wäre der Modekonzern vergleichsweise wenig betroffen. Denn nur jedes vierte in den USA verkaufte Produkte wird in China gefertigt.

Vor Zinsen und Steuern verdiente PVH im vergangenen Geschäftsjahr 632 Millionen Dollar, also etwa sieben Prozent vom Umsatz. Damit ist die Marge noch recht bescheiden, dürfte sich aber spürbar verbessern, weil wichtige Investitionen, etwa in den Ausbau des E-Commerce-Geschäfts, abgeschlossen sind. Die eigenen E-Commerce-Erlöse zogen 2017 um ein Fünftel an. PVH arbeitet außerdem mit wichtigen Onlinehändlern wie Amazon und Zalando zusammen.

Aktientipp: Merck - Für Mutige jetzt wieder interessant

Ausgerechnet das Jahr 2018, in dem das Darmstädter Pharma- und Spezialchemieunternehmen Merck KGaA sein 350-jähriges Bestehen feiert, dürfte schwierig werden. Vorleistungen für neue Medikamente und Kosten für den Konzernumbau drücken den Gewinn. Wegen verhaltener Aussichten haben Merck-Aktien seit dem vergangenen Frühjahr schon an die 14 Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Für antizyklische Investoren werden sie jetzt wieder interessant. Selbst wenn der Geschäftsumsatz nur 15 Milliarden Euro erreichen sollte, ergäben 35 Milliarden Börsenwert nur noch eine 2,3-fache Bewertung. Gegenüber den meisten Konkurrenten werden Merck-Aktien mit einem Abschlag gehandelt.

Besserung ist in Sicht. Für das neue Medikament Cladribin (gegen multiple Sklerose) gab es vor Kurzem wichtige Zulassungen. Beim Hoffnungsträger Bavencio (gegen Krebs) kam es zwar zu Rückschlägen, doch in den nächsten Monaten stehen Tests für weitere Anwendungen an. Mittelfristig forscht Merck an sechs neuen Wirkstoffen, hier könnte es ab 2020 zu Zulassungen kommen. Als guter Griff erweist sich die Übernahme des Laborausrüsters Sigma-Aldrich.

Zwar muss Merck in diesem Jahr wahrscheinlich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag bezahlen - der Konzern soll zur Übernahme falsche Angaben gemacht haben. Entscheidend aber ist, dass der milliardenschwere Zukauf stabile Wachstumsraten um fünf Prozent und einen noch stärkeren Gewinnzuwachs einbringt. In der Sparte Flüssigkristalle hat Merck Einsparungen auf den Weg gebracht, schon bisher ist hier die operative Marge um 40 Prozent sehr hoch. Einen Schub für die Aktie gäbe es, wenn Merck sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten verkaufen könnte. Derzeit laufen Gespräche mit dem US-Arzneimittelkonzern Mylan.

Aktientipp: Cameco - Strahlendes Depot

Japan hat den Wiedereinstieg in die Atomenergie vollzogen, andernorts auf der Welt werden 55 neue Reaktoren gebaut. Der Anteil der Nuklearenergie am weltweiten Energiemix nimmt zu. Entsprechend steigen wird auch der Bedarf an Uran, dem Brennstoff für den Betrieb von Atomkraftwerken.

Angesprungen ist der Uranpreis noch nicht. Der Grund liegt in der massiven Ausweitung der Uranförderung. Diese nahm in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent zu - befeuert durch die vorherige Hausse des Uranpreises. Nach dem Preisabsturz von fast 136 Dollar im Juni 2007 auf 17,50 Dollar Ende 2016 pendelt der Preis für ein Pound (lb, rund 454 Gramm) Uranoxid (U3O8) zwischen 20 und 26 Dollar und scheint einen Boden auszubilden. Große Minen passen ihre Produktion inzwischen an das veränderte Preisumfeld an. So auch der größte börsennotierte Uranproduzent Cameco. Die Kanadier haben die Produktion in der weltweit größten Uranmine McArthur River ausgesetzt. Zukünftige Lieferverpflichtungen werden durch den Produktionsstopp nicht verletzt. Der Konzern kann auf eigene Lagerbestände zurückgreifen. Dank langfristiger Lieferverträge ...

