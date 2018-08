London (www.anleihencheck.de) - Seit Anfang Februar werden Anlagen in Schwellenländern auf breiter Basis veräußert, so die Experten von Legal & General Investment Management.Stelle sich die Frage, was die Gründe dafür seien. Seien es zum Beispiel schlechtere Fundamentaldaten, schwächere Wachstumsaussichten oder handle es sich vielmehr um eine willkürliche Neubewertung von Emerging Markets-Investitionen aufgrund höherer US-Zinsen und der Erwartung einer strafferen Geldpolitik? ...

