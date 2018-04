Miguel Díaz-Canel ist das neue Gesicht Kubas. Hoffnung auf politische Reformen macht der Präsident aber nicht.

Als Miguel Díaz-Canel am Donnerstag seine erste Rede als Kubas Präsident, fühlten sich die Pessimisten bestätigt. Erstmals seit fast 60 Jahren steht auf der sozialistischen Karibikinsel kein Castro mehr an der Spitze. Vielen Kubanern sagt nicht einmal der Name des neuen Staatschefs etwas. Vor den 605 Delegierten der Nationalversammlung und den TV-Kameras wirkte Díaz-Canel nervös. Er las vom Papier ab und verhaspelte sich hin und wieder. Mehr noch als seine Unsicherheit ernüchterte die Zuhörer aber der Inhalt seiner Rede - jedenfalls diejenigen, die nicht dem harten Kern der kubanischen KP angehören.

Der neue Präsident machte in seiner Rede klar, dass er künftig zwar an der Spitze der Karibikinsel steht. Aber die Politik, die machen auch weiterhin die "Historischen" - allen voran Raúl Castro, der die kommenden drei Jahre Chef der Partei und der Politbüros bleibt und somit "Díaz-Canel nicht alleine lässt", wie es der Ökonom Pavel Vidal ausdrückt.

Díaz-Canel hat es selbst deutlich gesagt und damit seine Kernkompetenz beschnitten: "Raúl Castro wird weiter die wichtigsten Entscheidungen anführen", sagte er. Wer sich gefragt hat, ob Díaz-Canel ein eigenständiger Präsident und Veränderer sein wird oder vielleicht doch nur eine Marionette, der hat nun seine Antwort.

Der neue Staatschef wird Kuba keinen Aufbruch bringen, sondern Stagnation. Sein Mandat sei es, "die Kontinuität der kubanischen Revolution in einem historischen Moment zu sichern", sagte Díaz-Canel. Und denjenigen, die auf stärkere Reformen hofften, erteilte er sogleich eine Absage: "In Kuba ist kein Platz für diejenigen, die nach einer Rückkehr des Kapitalismus streben".

Dabei hat Kuba den Aufbruch dringend nötig. Unabhängige Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt die beiden vergangenen Jahre geschrumpft ist. Die Insel braucht nun tiefgreifende Reformen, weniger Bürokratie, eine schnellere Öffnung und mehr Investitionen.

Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...