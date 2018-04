Entwicklungsminister Müller ist mit einer Delegation in den Irak gereist. Es um den Wiederaufbau - und die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat.

Nach dem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak will sich Entwicklungsminister Gerd Müller in dem Bürgerkriegsland ein Bild vom Wiederaufbau machen. Der CSU-Politiker brach am Samstag mit einer Delegation in die irakische Hauptstadt Bagdad auf. Dort will er am Sonntag unter anderem mit dem irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi zusammentreffen. Im Fokus soll die Rückkehr von Flüchtlingen aus Deutschland in ihre Heimat stehen. Die Bundesregierung will Migranten helfen, in ihren Herkunftsländern wieder Fuß zu fassen, etwa durch Beratung bei der Existenzgründung oder Programmen zur beruflichen Bildung.

Große Teile des Iraks sind zerstört. Für den Wiederaufbau werden viele Milliarden Dollar benötigt. Deutschland will dem Irak für dieses Jahr 350 Millionen Euro geben. ...

