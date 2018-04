Die Aktie von BYD ist derzeit recht schwach unterwegs. Chartanalysten sprechen von einem klaren charttechnischen Abwärtstrend. Allerdings sei der Wert in der Lage, die Kurse auch schnell wieder nach oben zu korrigieren. Dafür gibt es nach Meinung von Chartanalysten ein kleines Indiz. Dieses sollten Investoren nun beachten. Konkret: Es gibt keinen Zweifel daran, dass BYD derzeit in einem Abwärtstrend notiert. Chartanalysten meinen allerdings, dass sich immerhin in Höhe von 6 Euro nun Unterstützungen ... (Moritz von Betzenstein)

