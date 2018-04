Wer die Commerzbank als Investment in Betracht zieht, sieht bei Bankaktien derzeit eine klare Unterbewertung. Nach Ablauf dieser Woche können oder wollen Chartanalysten dies nicht so teilen. Denn die Aktie ist in einem klaren Abwärtstrend, der sich auch in den kommenden Handelssitzungen exakt so fortsetzen kann, heißt es mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf. Im Einzelnen: Die Aktie hat in der vergangenen Woche kaum Kursbewegungen verzeichnen können. Dennoch ist die Aktie unterhalb von 11 Euro ... (Frank Holbaum)

