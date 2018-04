Während es geschäftlich für Netflix blendend läuft, konnte das Unternehmen mit seinen eigenen Produktionen bisher kaum Preise gewinnen. Das größte Problem dabei ist, dass Auszeichnungen wie der Oscar nur an Produktionen vergeben werden, die auch im Kino laufen. Das gleiche gilt seit diesem Jahr für die Filmfestspiele in Cannes, wo sich Netflix genau deshalb mit viel Aufsehen zurückzog. Medienberichten zufolge plante das Unternehmen in den USA sogar, Kinos zu kaufen, nur damit Eigenproduktionen ... (Robert Sasse)

