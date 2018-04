Die Nachrichten über das deutliche Wachstum der Zooplus AG sollten alle Anleger und Aktionäre des Unternehmens aus München freuen. Im ersten Quartal 2018 steigt der Umsazu von 257 Millionen Euro auf 323 Millionen Euro. Heißt ein sattes Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen, welches in 30 Ländern dieser Welt vertreten ist, spricht von einem zweistelligen Wachstum in all diesen Ländern. Auch für 2018 scheint die Prognose sehr ...

