Keine Überraschung, dass es auch diese Woche Nachrichten über die Steinhoff International gibt. Am Freitag wurden einige Zahlen von Steinhoff bei der Hauptversammlung offen gelegt. Einige Zahlen bedeutet aber, dass die gesamten Geschäftszahlen immer noch nicht offen gelegt wurden. Diese werden für Ende 2018 erwartet. Insgesamt hat die Gruppe 10,4 Milliarden Euro Schulden. In Afrika sind es davon 1,4 Milliarden Euro und in Europa satte 8,7 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...