Der Hedgfonds BlackRock Investment Managements erhöht seine Lerrverkaufsposition bei SLM Solutions. Dsa Unternehmen aus Groß-Britannien erhöhte das Volumen von 0,6 Prozent auf 0,97 Prozent und will damit den Kurs massiv drücken.Nachdem am 6. April ein neuer Aufwärtstrend bei der SLM Solutions Group AG eingeleitet wurde, schien für alle Anleger und Aktionäre alles nach Plan zu laufen. Seitdem konnte die Aktie knapp fünf Euro an Kurs dazugewinnen. ...

