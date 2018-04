Die AfD beherrscht das Spiel mit Provokationen. Ihre Bundestagsanfrage zu Behinderten hat weithin Empörung ausgelöst. Die Sozialverbände gehen in die Offensive.

Nicole Höchst will die Aufregung nicht verstehen. Bei ihrer Anfrage zu Behinderten in Deutschland gehe es um Faktenwissen, um Handlungsbedarf zu erkennen, auch darum, ob eventuell eine bessere Ausstattung nötig sei, versichert die AfD-Bundestagsabgeordnete treuherzig auf ihrer Facebook-Seite. "Aber in den Köpfen der linken Eliten poppt reflexartig im Zusammenhang mit Behinderten das Schlagwort "Euthanasie" auf." Und dann wird in dem Eintrag noch darauf hingewiesen, dass Höchst selbst einen behinderten Sohn habe.

Für die Sozialverbände in Deutschland ist die Argumentation der AfD an Perfidie kaum zu überbieten. In einem beispiellosen Schritt haben sich 18 Organisationen öffentlich gegen die Anfrage von Höchst und anderen AfD-Abgeordneten gestellt, in der eine Verbindung zwischen Behinderung, Inzest und Migration hergestellt wird. "Wir rufen die Bevölkerung auf, wachsam zu sein und sich entschlossen gegen diese unerträgliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...