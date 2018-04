Im ersten Sonntagsspiel des 31. Spieltags der Bundesliga hat der FC Augsburg 2:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Damit stecken die Mainzer weiter im Abstiegskampf fest.

Sie stehen nur wegen der gegenüber Freiburg besseren Tordifferenz nicht auf Relegationsplatz 16. Augsburg befindet sich nach dem Sieg mit 40 Punkten auf Rang elf und kann den sicheren Klassenerhalt feiern. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang das spielbestimmende Team und gingen demnach auch verdient durch einen Treffer von Michael Gregoritsch (29. Minute) in Führung. Im zweiten Durchgang war Mainz zwar bemüht, brachte spielerisch aber wenig zustande. Die Augsburger konnten ihre Führung verteidigen, in der Nachspielzeit machte Alfred Finnbogason den Deckel drauf.

Am 32. Spieltag trifft Augsburg am Samstag auf Hertha BSC, Mainz spielt am kommenden Sonntag gegen Leipzig.