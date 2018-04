Zum Start der Hannover Messe warnt Joe Kaeser vor der sozialen Ignoranz des Silicon Valleys und erklärt seinen Zorn auf den Kasino-Kapitalismus.

Hinter Joe Kaesers Schreibtisch hängt ein Gemälde seines Konzerngründers Werner von Siemens - leicht modifiziert. In silbrigen Lettern prangt das Wort "Responsibility" auf dem Ölbild (Foto unten). Der Hintergrund: Bei einer Tagung der 50 obersten Führungskräfte hatte jeder Manager einen Wert genannt, für den das Unternehmen stehe.

Der Chef hatte "Responsibility" gewählt. Im Foyer der Münchener Konzernzentrale sind alle Werte mittlerweile auf einer Säule verewigt. Und über Verantwortung will auch Kaeser sprechen. Für ihn eines der wichtigsten Themen rund um die am Montag startende und vor allem auf die Digitalisierung fokussierte Hannover Messe. Rein technisch sieht Kaeser die deutsche Industrie gut positioniert. Sorgen bereitet ihm der moralische Verfall des Kapitalismus.

Herr Kaeser, die bevorstehende Hannover Messe gilt als Schaufenster der deutschen Industrie. Wie ist die hiesige Wirtschaft aufgestellt, wenn es um die großen Revolutionen geht - von Digitalisierung bis künstliche Intelligenz?Wir haben selbst als Siemens lange Zeit den Fehler gemacht, nur zu sagen, wie magisch dieses Zeitalter wird und welche Vorteile es unserem Konzern bringt. Das interessiert aber weder unsere Kunden noch die Menschen draußen im Land. Mittlerweile können wir überzeugend erklären, was die industrielle Digitalisierung für Konsumenten und Geschäftspartner ganz konkret an Nutzen bedeutet. Und nur darum geht es, nicht um möglichst komplexe Beschreibungen.

Sie selbst haben oft zur Eile gemahnt. Ist die deutsche Wirtschaft nun schnell genug unterwegs?Ich denke schon, auch wenn man das nicht verallgemeinern kann. Es hängt wiederum stark von Branche und Unternehmen ab. Manche agieren sehr schnell, bei anderen sind die Beharrungskräfte größer. Es hat auch stark damit zu tun, wie extrem die Digitalisierung das eigene Geschäftsmodell beeinflusst. Je existenzieller die Bedrohung, umso schneller die Reaktion. Generell gilt: Die deutsche Industrie ist viel weiter, als manche noch glauben. Viele denken: Solange nicht irgendwo in der Fabrik ein Roboter herumkrabbelt, kann es mit dem digitalen Fortschritt nicht so weit her sein. Digitalisierung sieht man aber meistens nicht, und sie ist dennoch omnipräsent. Entscheidend ist, dass jetzt auch der ordnungspolitische Rahmen gesetzt und die nötige Infrastruktur dafür geschaffen wird.

Sie meinen zum Beispiel ein flächendeckendes 5-G-Netz?…… das technisch bald möglich ist. Wenn aber zum Beispiel auf der Autobahn zwischen Nürnberg und München mehrfach die Mobilfunkverbindung wegen Funklöchern oder Überlastung abbricht, braucht man über selbstfahrende Autos gar nicht weiter nachzudenken. Da muss sich das grundsätzliche Verständnis für Prioritäten-Setzung noch kräftig ändern?…

… aufseiten der Politik?Auch dort. Die Politik muss in einer demokratisch verfassten Gesellschaft aktuell sehr viele Fragen beantworten. Etwa: Wer braucht das leistungsfähigere Netz? Der Notarzt, der gerade mit einem Schwerverletzten im Krankenwagen unterwegs ist und alle Daten schnell vorab in die Klinik funken muss, um die richtigen Behandlungsschritte einzuleiten? Oder ein Teenager, der zu Hause einen Spielfilm streamen will?

Die Netzneutralität ist ein umstrittenes Thema?…Das stimmt, aber auch ein eminent wichtiges. Ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass große Industrieparks einen dringenderen Bedarf an Netzkapazitäten haben als etwa ein Wohngebiet. Das ist gesellschaftspolitisch komplex, muss aber zügig gelöst werden.

Was ist Ihr Vorschlag?Dass man bestimmte Kapazitäten eben doch über den Preis reguliert. Digitale Industriepolitik ist eine nationale Aufgabe. Die Wirtschaft hat die Bedeutung der Digitalisierung weitestgehend begriffen, der Rest des Landes aber noch nicht in ihrer ganzen Brisanz.

Die Angst vieler Menschen ist groß, bei den anstehenden Umbauten ganzer Branchen nicht nur den Job, sondern alle Zukunft zu verlieren.Und diese Unsicherheiten kann ich völlig nachvollziehen, auch wenn ich immer eher die Chancen als die Risiken betone.

Die Botschaft hören wir wohl?...… und mir fehlt auch nicht der Glaube daran. Was mich eher sorgt, ist, dass diese Ängste ein Nährboden für den Populismus der politischen Ränder sind. Trotzdem: Der globale Strukturwandel wird noch schneller werden und noch konzentrierter. Er ist leider so binär wie die Digitalisierung und bietet nur zwei Alternativen: Entweder wir gestalten, oder wir werden gestaltet. Als Bürger, als Unternehmen und als Nation.

Wer werden die Verlierer der anstehenden Revolutionen sein?Menschen, deren Berufsbild sich fundamental ändert und die nicht bereit sind, Neues zu lernen. Das sind längst nicht nur einfache Arbeiter, sondern auch Ingenieure, Programmierer oder selbst Ärzte, die heute noch die Bilder von Computertomografen interpretieren. In Zukunft könnten auch solche Funktionen von Maschinen übernommen werden.

Das kann also selbst die Hightech-Kräfte bei Siemens treffen?…Klar, auch wenn wir natürlich unsere Mitarbeiter darauf qualifiziert vorbereiten. Schon heute geben wir pro Jahr weltweit etwa 500 Millionen Euro für Ausbildung, Umschulungen und Weiterbildung aus. Diese Ausgaben werden sicher noch steigen.

Kann man den Maschinenbauer, der in Ihrem Görlitzer Turbinenwerk gerade um seinen Job bangt, zum Software-Ingenieur umschulen?Nein, aber man kann versuchen, die Mitarbeiter in Görlitz heute durchaus fit zu machen für moderne Industriezweige. Die Welt wird immer Hardware brauchen. Es fallen viele alte Jobs weg, und viele ...

