Moneycab.com: Herr Simmen, Sie sind in Realp unweit von Andermatt aufgewachsen und haben die Entwicklung des Bergdorfs aus nächster Nähe mitverfolgen können. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Gedanken, als Sie von den Ferienresort-Plänen von Samih Sawiris gehört haben?

Franz-Xaver Simmern: Ja klar, ich habe damals Sawiris und Orascom im Internet recherchiert und bin kurz darauf nach El Gouna in die Ferien gefahren. Als ich das gesehen hatte, war für mich klar, das kann was werden! Dass ich die Entwicklung in der Region dann aber später aktiv mitgestalten würde, daran dachte ich damals jedoch nicht.

Heute, gut 12 Jahre später und nach bisherigen Investitionen von rund 900 Millionen Franken - was denken Sie heute, wenn Sie über Andermatt blicken?

Zwölf Jahre sind eine kurze Zeit. Und trotzdem haben wir enorm viel erreicht. Wir haben viel gebaut. Seit bald fünf Jahren ist das The Chedi Andermatt geöffnet, für viele das beste Hotel in den Alpen. Wir haben im Feriendorf Andermatt Reuss sieben Apartmenthäuser erstellt und über zwei Drittel der Wohnungen verkauft. Wir eröffnen im Herbst das Radisson Blu sowie die Gotthard Residences mit Schwimmbad und Wellness. Und im Dezember findet das erste Konzert im Konzertsaal mit 500 Plätzen statt. Im nächsten Winter eröffnete die Skigebietsverbindung zwischen Andermatt und Sedrun in der modernisierten SkiArena Andermatt-Sedrun. Seit 2016 ist der einmalig-schöne Golfplatz Andermatt bespielbar. Er wurde gerade um zweiten Mal zum Golfplatz des Jahres gewählt.

Uns geht es manchmal zu langsam. Aber wenn ich das alles aufgezählt sehe, dürfen wir auf das Erreichte stolz sein. Und nicht zuletzt: Der Wandel von Andermatt zu einer angesagten touristischen Destination war auch eine grosse Herausforderung.

Kommen wir auf die Entwicklung im vergangenen Jahr zu sprechen, in dem insgesamt 172 Millionen Franken investiert wurden. Welches waren die wichtigsten Projekte im Feriendorf Andermatt Reuss, die abgeschlossen werden konnten?

Im Feriendorf Andermatt Reuss konnten wir drei neue Apartmenthäuser einweihen und das Parking eröffnen. Das grösste Bauvolumen wurde in der SkiArena Andermatt-Sedrun bewältigt, wo für die Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun drei neue Bahnen sowie die dazugehörenden Stationen, Pisten und Beschneiungsanlagen erstellt wurden. Damit verfügt die Destination Andermatt nun über ein modernes und komfortables Skigebiet.

Franz-Xaver Simmen, CEO Andermatt Swiss Alps

Ende letzten Jahres waren wie Sie erwähnt haben zwei Drittel aller Wohnungen in den fertiggestellten und bezogenen Apartmenthäusern verkauft. 2017 konnten Immobilien im Umfang von 55 Mio Franken verkauft werden. Welche Immobilienprojekte stehen im laufenden Jahr vor der ...

