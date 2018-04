Mit unserem letzten Trade auf Daimler konnten wir am 29.03. melden: "Daimler: Volltreffer + 58%! Unser Einstiegskurs hat mal wieder gepasst!" Selbst diejenigen, die den Gewinn nicht sofort kassiert hatten, konnten mit dem von uns genannten Stoppkurs in der Gewinnzone den Trade erfolgreich abschließen. Danach ging es aber wieder in Richtung Süden und es gab am 09.04. ein Tief mit 64,95 Euro. Bei Daimler wurde die Unterstützung bei 66,11 Euro nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...