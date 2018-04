Paris - Europas wichtigste Börsen haben am Montag leicht nachgegeben. Börsianer verwiesen auf negative Impulse der Überseebörsen sowie auf die Rentenmärkte, wo die Zinsen nach oben gehen. Unterstützung lieferten dagegen der wieder schwächere Euro und das britische Pfund im Vergleich zum US-Dollar. Das kann exportorientierten Unternehmen in Europa den Absatz ihrer Waren erleichtern. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone, die sich nach einer schwächeren Entwicklung in den beiden Monaten zuvor nun in April stabilisiert hat, fand unter den Anlegern hingegen kaum Beachtung.

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, verlor am späteren Vormittag 0,16 Prozent auf 3488,64 Punkte. Für den französischen Leitindex CAC-40 ging es um 0,21 Prozent nach unten auf 5401,56 Punkte. Der britische FTSE 100 sank um 0,05 Prozent auf 7364,49 Punkte. Mit Blick auf die Staatsanleihen nähert sich in den USA die Rendite zehnjähriger Papiere erstmals seit 2013 wieder der Dreiprozentmarke. Als Auslöser dieser Entwicklung gelten in erster Linie die zuletzt gestiegenen Rohstoffpreise, die an den Märkten Erwartungen auf höhere ...

