SAP Ariba revolutioniert die Fertigung(press1) - Gemeinsam mit SAP lanciert das Unternehmen eine Kollaboration-Plattform für die vollständige Prozesskontrolle in der Cloud. Der Vorteil:optimierte Produktions- und Kostenstruktur, mehr Innovationskraft undhöheres WachstumMünchen, 23. April 2018 - Was erhält man, wenn man das größte Business-Netzwerk mit den weltweit führenden Anwendungen für die digitale Fertigungkombiniert? Ganz einfach: eine revolutionäre Lösung, die ein neuesFertigungszeitalter einläutet. Unter dem Namen Manufacturing Networkpräsentieren SAP Ariba [1] und SAP [2] eine cloudbasierte Plattform, dieUnternehmen aller Art mit Fertigungsdienstleistern zusammenbringt, damitsie von der Konstruktion bis zum Einkauf nahtlos kooperieren können. Indemdie Teilnehmer bei Konstruktion, Fertigung und Beschaffung koordiniertzusammenwirken, können sie Produktionsabläufe und Kosten optimieren,zusätzliche Innovationspotenziale erschließen und vielversprechende neueBetriebsmodelle wie 3D-Druck und Manufacturing-as-a-Service (MaaS)einführen. Die Ankündigung der Kollaboration-Plattform erfolgte auf derSAP Ariba Live [3], der führenden Business-Commerce-Konferenz, die abheute im Amsterdamer Messe- und Konferenzzentrum RAI stattfindet."Die moderne Fertigung ist so verteilt und global wie nie zuvor in derGeschichte der Menschheit", erklärt Vasee Rayan, Vice President SolutionsManagement von Ariba Network. "Um auch in dieser Welt erfolgreich zu sein,müssen die Unternehmen Menschen, Prozesse, Dinge und Daten miteinanderverknüpfen. Genau darum geht es bei Netzwerken."Simon Ellis, Program Vice President Supply Chain bei IDC ManufacturingInsights, kann dem nur zustimmen. "Digitalisierte, smarte Lieferkettenstellen jeden Hersteller vor neue Herausforderungen. Sie ermöglicheneinerseits Effizienz- und Effektivitätsgewinne mit kurzfristigen ROI-Zuwächsen, erfordern andererseits aber eine neue Art derGeschäftstätigkeit und neue Kompetenzen", so Ellis. "Indem siebranchenspezifische Netzwerke und Technologien nutzen, um einen End-to-End-Prozess zu erzielen, können die Hersteller die Leistungsfähigkeit ihrerLieferketten steigern und damit auch die Kundenerfahrung verbessern."Mehr als 3,3 Millionen Käufer und Verkäufer nutzen das Ariba Network, umpro Jahr Transaktionen im Wert von mehr als 1,6 Billiarden US-Dollarabzuwickeln. Mit Manufacturing Network können sie nun nicht nur auf einleistungsfähiges, weitgespanntes und schnelles Netzwerk, sondern auch aufdie geballte Sachkenntnis von SAP zurückgreifen, um auf neuartige Weisezusammenzuarbeiten und dadurch die Fertigung zu transformieren.Als Bestandteil der SAP Digital Manufacturing Cloud Suite istManufacturing Network das natürliche Bindeglied zwischen Ariba(R) Network[4] und der cloudbasierten SAP Distributed Manufacturing Lösung [5].Produzenten und Fertigungsdienstleister wie Anbieter von 3D-und CNC-Druckdienstleistungen und -materialien, OEMs und Zertifizierungsfirmenkönnen damit über den gesamten Fertigungsprozess hinweg einfach undeffizient zusammenarbeiten, von der Konstruktion und Qualitätssicherungüber die Teileproduktion bis hin zur Einkaufsabwicklung.Produzenten können auf der neuen Plattform ihre Konstruktions-,Beschaffungs-, Fertigungs- und Einkaufsprozesse zusammenführen und zentralmanagen, um:* gemeinsam Konstruktionsaufgaben zu lösen, Änderungen kenntlich zu machenund Alternativen vorzuschlagen,* konstruktionsbezogene Diskussionen und Daten mit Angebotsaufforderungen(RFQs) zu verknüpfen,* Teilepreise von einem oder mehreren Anbietern zu erhalten und denKaufvorgang zu initiieren,* Daten und Prozesse, die für die Genehmigung von Fertigungsteilennotwendig sind, in den Sourcing-Prozess zu integrieren und für allenachgeordneten Beschaffungsobjekte sichtbar zu machen,* Daten und KPIs mit allen relevanten Parteien zu teilen und* Fertigungsänderungen mit ihren Lieferanten zu koordinieren.Lieferanten wiederum können neue Betriebsmodelle und Geschäftsfelderentwickeln, indem sie:* sich über ihre technischen Kompetenzen und Fähigkeiten von derKonkurrenz abheben,* die Anforderungen ihrer Kunden an Konstruktions- und Fertigungsteilebesser verstehen und erfüllen können,durch frühzeitige Einbindung in die Konstruktionsphase für eine optimaleKostenstruktur der Fertigungsteile sorgen und* Manufacturing-as-a-Service anbieten.Ausführliche Informationen zur SAP Distributed Manufacturing Lösung unddem Nutzen, den ihre Kombination mit SAP Ariba mit sich bringt, erfahrenSie hier [5].Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network entdecken Einkäufer undLieferanten aus mehr als drei Millionen Unternehmen und 180 Ländern neueMöglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihreBeziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern undgleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennenund eine stabile Lieferkette aufbauen. Und Lieferanten können sich mitprofitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftseziehungen effizientausbauen - das vereinfacht die Verkaufszyklen und verbessert dieBargeldkontrolle auf dem Weg dorthin. Das Ergebnis ist ein dynamischer,digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1Billion US-Dollar getätigt werden.Weitere Informationen über SAP Ariba finden Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, besser zu laufen. VomBackoffice bis zum Sitzungssaal, vom Lager bis zum Schaufenster, vomDesktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen undOrganisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen, um der Konkurrenz immer einenSchritt voraus zu sein. Mit SAP-Anwendungen und -Services können rund378.000 Kunden profitabel arbeiten, sich kontinuierlich anpassen undnachhaltig wachsen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.sap.com./# # #Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischenFakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den USAdefiniert sind. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörterwie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "erwarten","prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren","vorhersagen", "sollten" und "werden" und ähnliche Ausdrücke, die sich aufSAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAPübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zuaktualisieren oder zu revidieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungenabweichen. Die Faktoren, die die künftigen Finanzergebnisse von SAPbeeinflussen könnten, werden in den von SAP bei der U.S. Securities andExchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen ausführlichererläutert, einschließlich des jüngsten bei der SEC eingereichtenJahresberichts der SAP auf Form 20-F. Die Leser werden davor gewarnt, sichübermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zumZeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind.(C) 2018 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowiedie entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SEin Deutschland und anderen Ländern. Pressekontakt:eloquenza PRIna Rohe / Svenja Op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel: 089 242 038 0E-Mail: mailto:sapariba@eloquenza.de

