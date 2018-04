Eco-Struxure ist die IoT-fähige, offene und interoperable Systemarchitektur und Plattform von Schneider Electric. Getreu dem Motto "Innovation at every Level" verbindet Eco-Struxure vernetzte Produkte, Edge Control und Apps, Analysen und Services in einer übergreifenden Plattform. Gepaart mit fachlichem Know-how aus dem Bereich Maschinenbau sowie der gezielten Kombination von Produkten und Softwarepaketen in Automatisierungslösungen für OEM-Maschinenbaubetriebe ermöglicht das System so die Entwicklung intelligenter Maschinen.

Stäubli Robotics entwickelt spezialisierte und professionelle Robotiklösungen für alle Branchen, einschließlich Elektrotechnik, Medizin, Fahrzeugtechnik, Lebensmittel, Kunststoffverarbeitung, Mechanik und Lackierung. Mit den vierachsigen Fast Pick-Robotern der TP-Baureihe, den TS SCARA Robotern sowie den kollaborativen Sechsachsern der TX- und TX2-Serie bietet das Unternehmen ein einmaliges und umfangreiches Produktangebot. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...