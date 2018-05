Frankfurt - Das Management von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) hat den Ausblick für das organische Umsatzwachstum leicht angehoben, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Zuwachs solle nun in der oberen Hälfte der bisherigen Bandbreite (+3% bis +5%) liegen.

