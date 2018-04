Der Photovoltaik-Anlagenbauer wird voraussichtlich noch in diesem Jahr die Maschinen für nasschemische Beschichtungsprozesse ausliefern. Das Volumen des Auftrags bewegt sich im niedrigen zweistelligen Bereich.Die Singulus Technologies AG hat eine neue Bestellung für sein CIGS-Produktionsequipment aus China erhalten. Es werde Anlagen des Typs Tenuis II für nasschemische Beschichtungsprozesse bei CIGS-Dünnschichtmodule an die Tochtergesellschaft eines börsennotierten Photovoltaik-Herstellers aus China liefern, teilte der Anlagenbauer aus Kahl am Main am Montag mit. Den Namen des Kunden nannte Singulus ...

