Mit der Reihe Smart-Terminal bietet OKW ein elegantes, flexibles und robustes Alu-Profilgehäuse im Standardproduktprogramm an. Ein einheitlicher Profilquerschnitt mit variabler Längengestaltung sowie passendem Zubehör ermöglicht dabei eine flexible Anwendung als Tisch-, Pult- oder Wandgehäuse.

Die robuste Gehäusekonstruktion mit edlem Erscheinungsbild eignet sich für unterschiedliche Einsatzgebiete, besonders auch in raueren Umgebungen. Dank optionalem Zubehör wie dem Aufsteller-Set lassen sich Daten unkompliziert eingeben und ablesen. Die Modelle der Reihe können per Wandhalter als fix installierte Steuerungen an der Wand, an Apparaturen oder Maschinen befestigt werden. Eine mobile Variante in Längs- oder Queranwendung ist ebenso denkbar. Zu den weiteren Anwendungsgebieten zählen etwa die Sicherheits- und Gebäudetechnik, Mess- und Regeltechnik, landwirtschaftliche Fahrzeugtechnik, Baumaschinen, Umwelttechnik, Medizin- und Labortechnik sowie Embedded ...

