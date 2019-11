Altech Advanced Materials will sich an einer HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen. Der künftige Partner Altech Chemicals prüft derzeit, ob dieses hochreine Aluminiumoxid auch in der Halbleiterindustrie eine weitere Verwendung finden kann. Die Untersuchungen laufen bereits.

Neue Anwendung im Bereich von Halbleitern?

Hochreines Aluminiumoxid (HPA) mit einem Grad von 99,99 Prozent profitiert derzeit von einer stark wachsenden Nachfrage aus der LED-Industrie und der dynamischen Entwicklung in der Batterieindustrie. Das Material wird stark nachgefragt und die Preise sind zuletzt deutlich gestiegen. Doch es scheint auch noch weitere Möglichkeiten für die Verwendung zu geben. So meldete Altech Advanced Materials AG (2,80 Euro; DE000A2BPG14), dass deren künftiger Joint Venture-Partner Altech Chemicals nun mit Untersuchungen für die Nutzung in der Halbleiterindustrie begonnen hat. Konkret werden Halbleiter heutzutage immer kleiner. Was oft gut für den Anwender und die Leistungsfähigkeit ist, stößt aber an Grenzen,. Denn bei der Gehäusemontage werden Epoxidharze verwendet, die mit der zunehmenden Wärme Probleme haben. Neueste ...

