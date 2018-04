Bei dem Test mit der Smart Meter Gateway von Landis+Gyr gelten strenge Sicherheitsbestimmungen. Die Zertifizierung solcher Gateways ist die Vorbedingung für den geplanten Smart Meter-Rollout. Bisher hat jedoch kein einziger Hersteller die Zertifizierung durch das zuständige BSI erhalten.EnBW und Netze BW testen ab sofort für acht Wochen fünf Smart Meter Gateways von Landis+Gyr. Der Test findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im gemeinsam betriebenen Prüflabor in Karlsruhe statt, wie EnBW am Montag mitteilte. EnBW und Netze BW als Gateway-Administrator stünden dabei in ständiger Abstimmung ...

