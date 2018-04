Die Aktie von Metro hat seit Freitagnachmittag zeitweise 20 Prozent an Wert eingebüßt. Auslöser des Kurseinbruchs war wieder einmal eine Gewinnwarnung des Konzerns, der sich nach einer Aufspaltung mittlerweile voll auf das Großhandelsgeschäft sowie die Lebensmitteltochter Real konzentriert. Weil das wichtige Russland-Geschäft weiter schwächelt und der Tarifstreit bei Real belastet, rechnet Metro für sein im September endendes Geschäftsjahr nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von mindestens 0,5 Prozent sowie einer leichten Steigerung des bereinigten operativen Gewinns. Zuvor waren hier Zuwachsraten von mindestens 1,1 bzw. zehn Prozent in Aussicht gestellt worden.Zahlreiche Analysten senkten daraufhin den Daumen für die Aktie. Dabei wurde vor allem der Zeitpunkt der Veröffentlichung bemängelt, denn Metro hatte vor rund vier Wochen auf einem Capital Markets Day in Moskau die Jahresprognosen noch bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...