VW will Elektro-Offensive in China weiter voranbringen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mitteilte, werde der Dax-Konzern gemeinsam mit seinen Partnern im Reich der Mitte kräftig in Elektrofahrzeuge und weitere neue Trends der Autobranche investieren.

Demnach werde man zusammen mit den Joint-Venture-Partnern JAC, FAW und SAIC bis 2022 insgesamt 15 Milliarden Euro für jenes Vorhaben locker machen, so Jochem Heizmann, Mitglied des Vorstands sowie China-Chef bei VW, am Dienstag ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...