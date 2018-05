QSC: Anleger werden langsam ungeduldig

Nachdem sich die QSC-Aktie (WKN: 513700 / ISIN: DE0005137004) zu Jahresbeginn 2018 endlich stabilisiert hatte, konnte das Papier in den vergangenen Wochen sogar so etwas wie eine Erholungsrallye starten. Allerdings sorgten die neuesten Geschäftszahlen nicht gerade für Begeisterung am Markt.

Dabei konnte Vorstandschef Jürgen Hermann bei der Präsentation der Zahlen für das erste Quartal 2018 sogar verkünden, dass QSC wieder wachsen würde. Allerdings schränkte er auch ein, dass es zu früh sei, von einer Trendwende zu sprechen, obwohl die Richtung stimmen würde. Etwas mehr Optimismus hätten sich Anleger gewünscht.

Quelle: de.4.traders.com

Die gute Nachricht ist jedoch, dass QSC den 2018er-Umsatz nach einem guten Jahresauftakt nun am oberen Ende der im März 2018 genannten Spanne von 345 bis 355 Mio. Euro sieht. Im März-Quartal lagen die Erlöse bei 94,1 Mio. Euro. Ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert. Auch das Plus von 37 Prozent bei den Cloud-Umsätzen kann sich sehen lassen. Der zukunftsträchtige Geschäftsbereich bleibt jedoch mit einem Umsatzanteil von 7,5 Prozent relativ klein.

Den vollständigen Artikel lesen ...