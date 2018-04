Die Deutsche Bank hatte ihre Vermögensverwaltungstochter DWS am 23. März an die Börse gebracht und das Bookbuilding lag zwischen 30,00 Euro und 36,00 Euro. Nachdem der Ausgabepreis auf 32,50 Euro festgelegt war gab es einen ersten Kurs bei 32,55 Euro und ein Hoch bei 33,08 Euro. In der Folge kam die Aktie unter die Räder und das Tief am 04.04. lag bei 30,12 Euro. Die Deutsche Bank hatte insgesamt 44,5 Mio. Aktien unter die Leute gebracht, wovon 4,5 ...

