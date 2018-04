Neue Entwicklungen zum Thema Regierungsbildung in Italien DE30 könnte einen erneuten Test des 33er EMA vornehmen Infineon (IFX.DE) erholt sich vom jüngsten Abverkauf

Zusammenfassung:An der Wall Street hat sich die Stimmung gestern deutlich verschlechtert, da alle drei großen Indizes um mehr als 1,35% nachgaben. Die asiatischen Aktienmärkte schienen dieser Entwicklung zu folgen. Erinnern wir uns außerdem, dass die Verkaufswelle an den US-Börsen durch die 10-jährigen US-Anleiherenditen angespornt wurde, die gestern die 3%-Marke durchbrochen haben. In Japan schloss der Nikkei (JAP225) 0,28% tiefer, der chinesische Hang Seng (CHNComp) sogar 1,2%. Die Börsen in Australien und Neuseeland blieben aufgrund von Feiertagen geschlossen (Anzac Day). Bei der europäischen Eröffnung waren bei den meisten Indizes bärische Gaps zu beobachten, mit Ausnahme des polnisches WIG20, der nahezu unverändert blieb. Bergbauunternehmen und Raffinerien sind am Morgen die größten Verlierer, während Einzelhändler die einzigen sind, die Gewinne verbuchten. Wenige Stunden, nachdem Italiens Demokratische Partei (PD) erklärt hatte, offen ...

