Na bitte - geht doch: Am Dienstag konnte Nordex mitteilen, einen weiteren Liefervertrag klar gemacht zu haben. Und zwar geht es um den südafrikanischen Markt. Laut Nordex ist demnach mit der "Unterzeichnung der Stromeinspeisevereinbarung durch den staatlichen Energieversorger Eskom" ein Liefervertrag für einen Windpark in Südafrika "in Kraft getreten". Und zwar geht es laut Nordex um den Windpark "Roggeveld". Da soll Nordex laut eigenen Angaben insgesamt 47 Turbinen liefern ("Baureihen AW125/3150 ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...