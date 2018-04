Die Norsk Hydro Aktie ist in dieser Woche mustergültig an der kurzfristigen Korrekturtrendlinie abgeprallt, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Das zeigt, dass der stark gestiegene Aluminiumpreis eine besondere Rolle bei der sich zuletzt ereigneten Erholung in der Aktie gespielt hat. Dieser gewann in Form des Futures abrupt um mehr als 20 % an Wert, nachdem US-Sanktionen, insbesondere auf einen der größten Aluminiumproduzenten United RUSAL Inc., verkündet wurden. Auf den ... (David Iusow)

