Die Deutsche Bank ist am Dienstag deutlich stärker geworden. Der Wert befindet sich nun auf dem Weg zurück in den grünen Bereich, meinen Chartanalysten. Ggf. seien sogar Kursgewinne von 25 % möglich, so die vorherrschende Meinung. Es wird interessant. Im Detail: Die Aktie ist in einem formalen charttechnischen Abwärtstrend. Nur ist der Wert zuletzt wieder deutlich geklettert und konnte am Dienstag sogar 12 Euro als Obergrenze überwinden. Der Weg scheint frei zu sein, um zumindest bis auf 13 Euro ... (Frank Holbaum)

