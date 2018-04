Twitter hat am Mittwoch vor US-Börseneröffnung die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 präsentiert. Dabei hat man Erwartungen der Analysten übertreffen können. Der Umsatz lag bei 664,9 Mio. US-Dollar und damit fast 10 % über der durchschnittlichen Prognose der Analysten. Das Ergebnis je Aktie auf GAAP-Basis lag bei positiven 0,16 US-Dollar. Analysten erwarteten im Mittel 0,12 US-Dollar. Damit ist es das zweite Quartal in Folge mit einem positiven Nettoergebnis.

Algos treiben Wert zunächst ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...