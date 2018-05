NVIDIA (WKN:918422) meldete am Donnerstag nach Börsenschluss ein starkes Ergebnis im ersten Quartal 2019. Der Umsatz des Grafikprozessor-Spezialisten stieg um 66 % auf 3,21 Milliarden US-Dollar, der Gewinn pro Aktie um 151 % auf 1,98 US-Dollar und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn pro Aktie um 141 % auf 2,05 US-Dollar. Die Wall Street erwartete ein bereinigtes Gewinn pro Aktie von 1,45 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,89 Milliarden US-Dollar, so dass NVIDIA diese übertraf. Schon wieder. Die NVIDIA-Aktie verlor am Donnerstag rund 3 % an Wert. Diese Dynamik ist keine Seltenheit. Die Erwartungen des Marktes sind für NVIDIA sehr hoch, ...

