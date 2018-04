Die Evotec AG lässt momentan keinen Tag aus ohne an der Börse für Aufsehen zu sorgen. Aktuell ist es der Kommentar der Analysten bei equi.ts, diese stufen die Aktie mit einer Kaufempfehlung ein. Weiter heißt es, dass das Unternehmen doppelt so schnell wachsen wird wie erwartet. Auch die jüngste Zusammenarbeit mit Sanofi sei ein weiterer Antreiber für ein größeres Wachstum im Gegensatz zu den Konkurrenten.Blickt man auf die Aktie scheint es so als ...

